¡Ahora sí los llamaron! Carlitos confirma que Gerzon y los jefes policiales tendrán que dar explicaciones

GERZON. Carlitos Ledezma, como le dice el Tommy a su “secre” del Congreso, confirma que el próximo lunes sentarán en el banquillo a Gerzon y a toda la cúpula policial, para que respondan ante la junta directiva y los jefes de bancada sobre el rollo de la galopante extorsión y el crimen organizado. ¡Vaya, hombre!

COLA. Saludes les dejaron los sacrificados viajeros de la CNBS, que ayer pintaron llantas allí nomás, a la vuelta de la esquina, a Papúa Nueva Guinea, donde el diablo dejó la cola.

14. Bueno, pero al final no van tantos, “solo 14” y, la bulla es que en la CNBS reformaron el reglamento de viáticos, aunque los pasajes y otras hierbas los pagan los organizadores. Congratulations...

CANAL. Arriban refuerzos a la embajada catracha en Madrid, los nuevos dominios de APH, desde el otro lado del Canal de La Mancha. Se trata de un dinámico joven, con gran experiencia en las lides diplomáticas, hijo y sobrino de dos conocidos empresarios y dirigentes motaguenses.

DIABLO. Por eso dicen que, entre más en las nubes camina un funcionario cuando está en las mieles del poder, más grande es el sopapo cuando cae. En el Santiago Bernabéu, allá en Madrid, columbraron al tal Redondo, solitario, como cualquier pobre diablo.

AZOTEA. Se acuerdan cuando lo llegó a traer un helicóptero a la azotea de un edificio y, un guarura le llevaba el maletín, otro el saco, otro guardaespaldas le arregló la corbata, otro le ajustó el traje, otro le abrió la puerta de la aeronave y otro le ayudó a subir. Pobre, pueblo, pueblo...

SAG. El bombardeo de nubes viene, y nadie lo detiene, confirma el “mini” de la SAG. Pero, como en esas redes cualquier orate opina, allí se están dando gusto con el dele que dele.

VIETNAM. Para los que no saben, el bombardeo de nubes viene desde los años 60 cuando, en la Guerra de Vietnam, Estados Unidos ejecutó una operación secreta denominada “Proyecto Popeye”, la cual consistió en inyectar las nubes con yoduro de plata para manipular el clima.

INUNDAR. El objetivo de la operación era inundar la llamada “Ruta Ho Chi Minh”, principal vía de suministro de pertrechos a la guerrilla norvietnamita que combatía contra Estados Unidos y su protegido Vietnam del Sur.

ONU. Tras la denuncia de esa operación por parte de medios estadounidenses, la ONU emitió una resolución en 1976, prohibiendo el uso malévolo y militar de esas técnicas, pero se autoriza su uso para otros fines, como las sequías.