CHANCE. Ya vieron lo último con lo que ha salido Nasralla. Vale que se había comprometido con YR a no volverse a lanzar y darle chance a otro.

PODCAST. “Yo tengo que ganar las primarias, el Partido Nacional ya tiene el candidato del Partido Liberal, ya lo tiene, averigüen quién, señor, tiene medio de comunicación”, dijo Nasralla en un podcast.

ATLANTA. Que cuidadito le violentan los derechos a su excónsul, en Atlanta, amenaza Libre en un comunicado. Pero, si fuera una exfuncionaria de otro gobierno, quien los aguantara en esas redes pidiendo que la manden al paredón.

CLAVO. De las niñas bonitas del familión la excónsul, y en el primer gobierno de Mel Zelaya fue parte de su gabinete, solo que también le reventó clavo con un reparo que le sacó a bailar el TSC. Por eso dicen que, gallina que come huevos...

PILATO. Por allí reapareció el farsante -y chambero- de Quique Reina, lavándose las manos, a lo Pilato, y jurando que nunca tuvo denuncias de la excónsul.

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HIJO. Los pupilos y los bots de la Moncha han desatado toda una cacería en esas redes en contra del ex de la SIT. Por lo visto le tiemblan al cipote solo porque Xiomara -lo dijo ella- lo quiere como a un hijo.

FUEGO. El otro que anda echando penca por todo Honduras es el ex de la capital y, por los vientos que soplan, le tocará estar en medio del fuego cruzado entre ayatolas y fariseos.

PAPI. Lo menos que le dicen a Octaviano es cachureco solo porque su papi es gran alero del “papi” y de toda la cúpula azuleja. Será posible.

LUCES. Desde los dominios de Juan Diego avisan que el pasado domingo encendieron las luces navideñas en el cerro Juana Laínez, con todos los mikis, e invitan a las familias capitalinas a darse su vuelta y contagiarse con el espíritu navideño.

VILLA. Pero, lo mejor, la Villa Navideña, será inaugurada el 6 de diciembre, y el 13 habrá un gran desfile de carrozas, así es que, ya están sabidos. Enhorabuena por los capitalinos, y los hondureños en general, ya que el año pasado Libre les robó la navidad.

MILLÓN. Para que vean el cinismo, Libre sacó a puras cachas el 19 por ciento de los votos, y el orate de Luis Redondo asegura que sacaron un millón de votos y por eso se negaron a la recontada. ¡Habrase visto!

RUBIA. La rubia de gran clase le sigue moviendo el petate al ministro de la racha. A ver si las que jalan los bueyes se lo llevan en la chalana junto a la ministra que ya tiene los días contados.