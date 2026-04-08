¡Abusos, nunca más! promueven en esa reforma al reglamento del CN

FOTOS. Pregunta la “people” en esas redes que quiénes son los diputados liberales nasrallistas que se oponen a enjuiciar al tal Marlon Ochoa, y piden publicar sus nombres y fotos, para no volver a votar por ellos jamás de los jamases.

JUICIO. La bulla en el hemiciclo es que el juicio político contra Nerón entrará de un momento a otro, pero, si no se consiguen los 86 votos, ya saben quiénes serán los culpables.

PRESOS. La “people” también pide caerle a los ex de la comisión permanente espuria del Redondo y aplicarle el juicio político a los diputados reelectos como Hugo Noé, Cazaña y Angélica. Presos deberían ir.

OFICINA. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que Rebeca se quiere quedar con la oficina de la Presidencia y no le quiere entregar a Wagner y, de remate, está cerrada que quiere de “consuelo” la Sala de lo Constitucional. ¡Habrase visto!

VALOR. Tantos abusos cometidos en el Poder Judicial y todavía tienen el valor de seguir jorobando. Mejor se deberían estar calladitos, calladitos, porque así se ven más bonitos.

TARIFA. Que ni sueñen con aumentos a la tarifa, le manda a decir Aníbal a los transportistas urbanos y que busquen cualquier otra solución, menos esa.

NUNCA. Una buena noticia en el hemiciclo es la reforma al reglamento interno, presentada por el propio Tommy, para que nunca más nadie repita los abusos de ese ser tan despreciable como Redondo.

365. La reforma incluye darle volantín a la mentada comisión permanente, gracias a la andanada de abusos del mentado Redondo, y quedan habilitados los 365 días del año para sesionar.

HUACA. También se oficializan las deducciones a los diputados faltistas y, día no trabajado, día no pagado. Con ese pisto se hará una huaca para ayudas a jardines de niños y patronatos. Por cierto, el Tommy entregará hoy, en una escuela, las primeras 200 mil yucas del descalfo a diputados paracas.

SESIÓN. La otra cosa es que, de ahora en adelante, los diputados bochincheros o que pretendan impedir a la brava una sesión o la discusión de una ley, serán sancionados con 15 días sin salario. ¡Vaya, jodido!

RECESOS. En la chalana también se van los recesos, quedan eliminados, y la elección de la junta directiva ahora será de un solo pencazo, en un solo día, no el 21 y 23 de enero, todo gracias a las “gracias” de Libre, que “eligió” a LR con 44 votos cuando 84 diputados ya habían electo a JC en la sesión preparatoria.