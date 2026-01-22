A ver si no se cae de veloz Johelito investigando espionaje en el CN

CAPOTE. El Tommy metió capote al final -pese a los sobresaltos- y se alzó con 87 votos, lo que supera la mayoría calificada. Solo algunos nasrallistas no le dieron el “sí”.

TREN. Hasta diputados de Libre votaron por el Tommy y varios de Salvita, así es que, se llevó la cerca. No hay más tren que el que pita.

NEGOCIÓ. ¿Qué negoció el PL con el PN? Bueno, la otra semana se conocerán las secretarías de Estado o instituciones que manejará el gonfalón rojo-blanco-rojo.

2022. Qué diferencia la sesión de ayer con la del 21 de enero de 2022, cuando Libre impuso a patadas al Pingüino del Redondo con apenas 44 votos. Pobre Honduras.

FONDO. Adiós al fondo departamental, a los subsidios a los diputados, a la Comisión Permanente, anuncio de Jorge Cálix, como parte de la agenda legislativa consensuada entre azulejos y liberales.

SEGUNDA. También viene la segunda vuelta y otras reformas a la Ley Electoral, y a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, para que no vuelva a aparecer otro Roosevelt.

256. Ajá, ¿y la eliminación de los 128 diputados suplentes? Eso fue aprobado en tiempos de JOH y Libre nunca lo derogó. Honduras, el país más pobre de la región, pasó de 128 a 256 diputados en un abrir y cerrar de ojos. Pobre, pueblo, pobre...

ATRACO. La tal Isis llegó con nuevo look, como para no ser reconocida, pero su “alero” JJC le mandó “bendiciones” vía X, recordándole su atraco a las ayudas para los pobres en Sedesol.

VALOR. Tiene su valor Cazaña y todo el séquito de Libre, seguir hablando de “fraude” cuando solo sacaron el 19 por ciento, y el 81 por ciento de los hondureños los mandó al carajo.

ELENCO. Vieron a Rebeca, a Johel Zelaya y a Tavo Sánchez, se hicieron una melcocha en conferencia de prensa, para defenderse como gato panza arriba ante los juicios políticos que anuncia la loca del pueblo, por politiqueros. Solo faltó Roosevelt en el elenco.

FISCAL. Sepa Judas de qué habla, pero el fiscal títere de Mel Zelaya dijo que los “cambios” en el MP “no se detendrán”, que en su gestión la “justicia ya no tiene color político” y que la fiscalía “ya no es un instrumento político” de nadie. Ja...je...ji...jo...ju...

ESPIAR. A ver si el mentado Johel Zelaya investiga el “Redondogate” en el Congreso. Allí descubrieron micrófonos y cámaras ocultas, para espiar a los nuevos diputados.

CNE. Hombre, arreglen ese relajo de Talanga, si el CNE ya había entregado la credencial, por lo menos vuelvan a contar.