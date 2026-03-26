A ver si el nuevo fiscal general investiga a una conocida política que gastó verdecitos en una "chocita"

911. Wanted! Se busca a Marlon Ochoa, cualquier información sobre su paradero, entenderse con la Moncha o llamar al 911. Se ofrece recompensa.

CUERO. La bulla en los dominios de Ledezma es que el mentado Johel Zelaya mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, y ahora no se quiere presentar al pleno. Lo azorró la santa inquisición de “torquemario”. ¿Entonces? Sencillo: que mande la renuncia.

GRÚA. Solo Rebeca sigue atrincherada en los aposentos de la diosa Temis y, por los vientos que soplan, la tendrán que ir a sacar con grúa. Renuncia o el paredón. What do you prefer?

ACLARA. Por allí reapareció Salvita, casi disculpándose con Johel Zelaya por la santa inquisición, y le aclara -a él o a su líder supremo- que él no manda a los diputados liberales y que no tiene vela en su entierro.

ROATÁN. A ver si el nuevo fiscal general -todo indica que será Pablo Emilio, no Escobar, sino, Reyes Theodore- investiga a una conocida política que se acaba de comprar una “chocita” por un millón de verdecitos al lado de los imperialistas y oligarcas, allá en Roatán.

ACOSO. La bulla en Las Lomas es que CS, conspicuo miembro del familión y brazo derecho de Johel Zelaya en el MP, será uno de los primeros en ser “premiado” con un requerimiento fiscal, por acosador sexual.

LLEVAR. Que se mantenga ojo al Cristo, le manda a decir José Carlos al pingüino del Redondo, porque “se lo va a llevar putas”.

FOTOS. Luis Redondo no tuvo tiempo, lamenta JCC, para presentarse a testificar a la audiencia de los chequesol, pero sí tiene para estar subiendo fotos de su cumpleaños al “feis”.

PEOR. A propósito, en el Foro de Poderes Legislativos -que ha estado reunido esta semana en RD- tienen el peor de los conceptos de este individuo y dan gracias que ya no tendrán que soportar más su desagradable presencia.

CIDH. Los “derechos humanos” zelayistas, encabezados por la joya de Reina Rivera Joya, andan revueltos y de azorralocos advirtiendo que, si quitan a Johel Zelaya, se viene una lluvia de demandas ante la CIDH.

PÍO. Lo divertido es que ni la joya de la Joya ni ninguno de esos “derechos humanos” zelayistas aparecieron en los cuatro años de Xiomara para decir aunque sea pío ante tantas violaciones a los derechos humanos.

ASALTAR. A Joya la mandó Xiomara a asaltar el CNA, y los aesejotistas le pelaron la cara de que no podía ser juez y parte, por ser contratista en los recintos de la diosa Temis.