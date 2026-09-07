A ver, dijo el cieguito, cuándo investigan el gasto en el canal de Roosevelt

MICOS. Hombre, cómo es posible que esos colombianos hicieron micos y pericos en la propia capital con sus “clínicas” y “diagnósticos” falsos y, si no es por la denuncia de El HERALDO y La Prensa, allí siguieran. ¿Y la Sesal? ¿Y el CMH?

MORBO. Vieron a la Moncha, enviando imágenes de Mel desde el quirófano, como dando a entender que solo ella lo acompañó. Cuál será el mensaje que quiere mandar. Se supone que allí solo debió estar Xiomara, su esposa. Le encanta el morbo a Monchita.

NOÉ. En el PL se ha confirmado la precandidatura de Mario Noé a la alcaldía capitalina, para competir con Juan Diego, quien será el candidato del Tommy a la reelección.

VOLVER. Eso sí, de momento no anunciará con qué candidato se matricula, porque, con ese desmadre que hay en el PL mientras Nasralla insista en volver a ser candidato.

CABALLO. Si de por sí el PL estaba jodido con todos esos presuntos liberales que respiran por la nariz de “Mel” Zelaya, no digamos ahora con Nasralla, su nuevo Caballo de Troya.

LIBRE. El PL está obligado a tomar una decisión con Nasralla porque, o es él y compañía, o son ellos. De todas maneras, ya se sabe que, si lo dejan participar en las primarias y no gana, no aceptará los resultados y se irá con Libre y, si gana, volverá a hacer alianza con “Mel”.

PUNTA. A ver cuándo el MP, TSC, CNA, ASJ o los alienígenas, investigan cuánto billete gastó el tal Roosevelt en el canal y medios digitales de las Fuerzas Armadas, para usarlos como punta de lanza en su plan por convertir a la institución en una sucursal de Libre.

ATACAR. Millones de los impuestos que paga el pueblo, despilfarrados en un canal y medios digitales montados como plataforma político-ideológica, tan solo para atacar a periodistas y medios opositores a un gobierno de orates.

CÓDIGO. En Santiago, en el marco del Foro de Madrid, el Tommy destacó que hasta los carteles del crimen organizado tienen un código de ética y que los de Libre y la izquierda cavernícola no tienen ni siquiera eso, porque no respetan ni a la familia ni a nadie.

CERO. Pasó todo el fin de semana y cero lluvias. Ni siquiera la brisa que había anunciado Cenaos. Y ahora ¿quién podrá defendernos? Allí solo que Juan Diego llame al Chapulín Colorado.

ANCHO. Reaparece Guayo Facussé y le manda a decir a su “baisano” que algunos de sus funcionarios no están dando el ancho y debería cantarles las golondrinas. A ver, dijo el cieguito.