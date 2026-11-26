FOSEDE. ¡Vaya, hombre! hasta que al fin se reventaron al farsante de Quique Reina del Fosede. Quién como estos refundidores de la izquierda de cafetín, él bien enchambado aquí y su wife en el BID, en Washington. Patada y mordida.

CUAJA. El afortunado con la chamba ha sido Leónidas Rosa Bautista, exfiscal general, exembajador en la OEA y gran alero de una embajadora de allá por el Rin. Adivinen quién lo puso. Todavía la cuaja el hombre.

JUEZ. Todavía falta un mes para la fecha, pero varios cayeron por inocentes ante el anuncio de la convocatoria del pleno de la Corte para elegir al juez natural, porque le caerían a un grandote de Libre.

MAQUETA. “Vos sabes quién es”, preguntaban unos. “Yo creo que es el de los hospitales” ...“no, es por el tren interoceánico, no miras que el niño se echó más de mil millones y no dejó ni una maqueta”.

SIGNAL. “Ustedes dos andan perdidos”, les dijo otro en el chat, “llámenme por Signal y yo les digo quién es”.

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VICE. Y, ayer, ¡última hora! Es el viceministro de la racha que va para el mamo, querellado por una científica y que viva Libre, hijos del maíz. Pobre, pueblo, pobre...Caricatura de país.

LICENCIA. Felices los alcaldes por la decisión del Congreso, a iniciativa del Tommy, para que la licencia de conducir no solo sea emitida en “jampedro” y en Tegus.

ROOSEVELT. Se bailó el desquiciado de Roosevelt y en la Corte le ratificaron el proceso por llamar sicarios a periodistas cuando se creía Zeus, Poseidón y Thor solo por el uniforme que portaba.

TRAICIÓN. Bueno, pero se supone que este requerimiento del MP solo es el principio, porque el delito de traición a la patria lo tiene como en el banco junto al Redondo, Xiomara y el fugitivo de la ENAG.

AMABLE. De qué se asustan, pregunta Víctor Cubas, por la operación de los 900 millones del Injupemp, y los mismos que vuelan maceta nunca dijeron ni pío cuando el Amable desagradable hizo la misma transacción con dos mil millones en otro banco -no al 9.5, sino, a solo el 5 por ciento- más otros cinco mil millones que sacó en bonos.

ROBÓ. Ahhh, y César Chirinos, presidente de la ANDEPH, asegura que “Libre se robó 67 millones del Injupemp para los médicos cubanos”.

GRINGOS. Avisa la embajada imperial que hoy y mañana estará cerrada por el Thanksgiving Day. A ver cuando aquí también aprueban un día de acción de gracias, no para imitar a los gringos, sino, porque hay que dar gracias por todo.