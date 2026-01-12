A pocos días del cambio de gobierno, no hallan cómo mantenerse, ¿verdad?

DELITO. ¿Le habrán explicado a Xiomara el grave delito que cometió al sancionar y publicar el “decreto” del Redondo? No hubo quórum, la convocatoria la hizo una comisión permanente ilegal y, de remate, el CN no tiene esas facultades.

MANO. Que levante la mano quien crea que Xiomara cumplirá su palabra de respetar la transición del poder a partir de hoy. Y no dijo, en un discurso oficial, que aceptaría la declaratoria del CNE y ya ven.

VIDEOS. “Lo que no llega, no se publica”, avisa el gerente de la ENAG. Otro que es pa’l mamo que va. Hasta actas notariales levantaron cuando llegaron a dejarle la declaratoria de las elecciones y les tiró la puerta en la cara. Allí están los videos.

GÓTICA. Hombre, el Pingüino, el Guasón y la Gatúbela siguen obstinados en meterle fuego a “Ciudad Gótica”. La banda criminal tiene su lema: “O mía o de nadie”.

2009. En el Consejo de Ministros participó Johel Zelaya -el fiscal títere- y el pingüino del Congreso. El plan de Mel Zelaya era ordenarle al jefe del EMC - a través de Xiomara- que le entregara las urnas al MP y, si no lo hacía, allí nomás le iba a cantar las golondrinas, como lo hizo con Romeo en 2009.

OJO. Vale que el Departamento de Estado se mantiene ojo al Cristo e ipso facto mandó a decir que, si se atrevían a consumar el golpe de Estado y desconocer las elecciones, habría “graves consecuencias”.

VALERIO. En la sesión le preguntaron al general Valerio -llegó solo, sin la Junta- que qué pensaba del voto por voto ordenado por el Pingüino del Congreso y contestó, en tono firme, que las Fuerzas Armadas se apegarán y defenderán la Constitución. ¡Vaya, jodido!

LISTO. También brincaron ocho países de la región, más el presidente electo, que se mantuvo ojo al Cristo con todo su equipo y el PN ya estaba listo para lanzarse a las calles.

YURI. La última es que Salvita ya no apoya a Marlon para la presidencia del Congreso, sino, a Yuri, porque le ha prometido llevar a la Chayo de secretaria.

CULPA. El PL y Salvita perdieron las elecciones por culpa de Iroshka y, allí sigue, ahora queriendo ponerla de secretaria del CN. Lo enganchó que tenía 22 diputados del PL y no tiene ni uno.

ODIAN. A Iroshka la odian en la bancada y en el CCEPL, por haber negociado el apoyo de Libre con Mel Zelaya, a cambio de no tocarle al FG y a Rebeca.

MARLON. Todos los caminos indican que el PL ungirá hoy a Marlon como su candidato a la guayaba del Congreso.