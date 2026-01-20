A cada chancho le llega su Navidad, y hoy le llegó al Redondo

CHANCHO. Por eso dicen que, a todo chancho, le llega su Navidad. El tic-tac del reloj resuena en los oídos del Redondo y hoy, a las 12 de la noche, perderá su coraza de diputado -quiera o no quiera- y le dirá adiós al Congreso.

PEOR. Con Redondo se va también el peor Congreso de la historia y, de hoy en ocho, le tocará el turno al peor gobierno de todos los tiempos, desde Dionisio de Herrera.

CERCO. ¿Perdió el juicio? ¿Se terminó de topar? El pingüino cercó ayer el edificio del Congreso, para no dejar que los nuevos diputados ingresen mañana, y tomen posesión. Todo indica que su amo “Mel” Zelaya hará su último intento por quedarse a la brava en el poder.

PELO. Pero, LR se fregó porque hoy, pasadas las 12 de la noche, lo irán a sacar del pelo si se resiste. Que lleven camisa de fuerza y alisten cama en el Santa Rosita. Y a su amo le irá peor.

CULPA. La culpa de todo este desmadre la tiene Xiomara que, desde el primer día, ha aupado todas las fechorías del Redondo, desde cuando llegó a los bajos del Congreso a expulsar a los diputados que votaron por JC, hasta publicarle el decreto pirujo en La Gaceta.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

CÓMPLICES. Nada de lo que ha hecho el pingüino del Congreso -persecución a las consejeras, sus intentos de golpe electoral, abusos de poder, violaciones a la Ley, despilfarro- lo hubiera hecho sin la complicidad de Xiomara y de Mel Zelaya.

JEFA. Que nadie le crea al vaquero sin sombrero que llegará mañana, no por él, sino, por su jefa. Xiomara mintió cuando dijo que apoyaría la declaratoria del CNE, luego volvió a mentir cuando publicó el “decreto” de LR en La Gaceta, y otra mentirita más no caería mal. Que mejor alisten al magistrado o al juez para que abra la sesión.

PAPI. El “papi” venía soplando ayer de regreso y se esperaba su ingreso a Palmerola entre anoche y hoy en la madrugada, así es que, colorados, ya llegó por quién lloraban.

JUEZ. Buen corazón el de Rebeca, acaba de ascender a un cipote escribiente de un tribunal capitalino, nada menos que a juez de sentencia. Jueeeeee...

ACTO. La Salita zelayista admitió los recursos contra el decreto pirujo del Redondo, sin suspensión del acto reclamado, lo cual significa que hoy podría empezar a “contar votar”.

LLANTAS. Aldana y sus colectivos -hordas a sueldo de la AMDC- continúan quemando llantas, mientras la capital sigue en completo abandono y la deuda que dejará nadie se la desea a nadie, peor a Juan Diego.