Visa y BAC te llevan a vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su nueva promoción

Visa y BAC lanzaron en Honduras una campaña promocional que une el consumo cotidiano con la emoción del fútbol mundial. Bajo el nombre “Visa y BAC te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, la iniciativa busca premiar la lealtad de los clientes con una experiencia internacional única, respaldada por dos marcas líderes en pagos y banca en la región.

El primer gran atractivo de la promoción es su mecánica sencilla: los tarjetahabientes de crédito Visa de BAC participan automáticamente al realizar compras acumuladas desde L500 o más, tanto en comercios locales como internacionales, físicos o en línea, durante el período comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

El segundo “platillo” es el premio principal, diseñado como una experiencia completa. Tres ganadores serán seleccionados para recibir un paquete todo incluido que contempla boletos aéreos desde Honduras, traslados, hospedaje para dos personas por tres noches y entradas para partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A esto se suma un tercer beneficio diferencial: las experiencias exclusivas cortesía de Visa. Los ganadores no solo asistirán a los partidos, sino que también disfrutarán de actividades inmersivas dentro y fuera de los estadios, antes y después de los encuentros, elevando el viaje a un nivel premium pensado para verdaderos aficionados.

El cuarto elemento que enriquece la promoción es el contexto del torneo. La Copa Mundial de la FIFA 26 será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede distribuidas entre Canadá, Estados Unidos y México, lo que convierte al premio en una oportunidad difícil de repetir.

Como cierre, Visa y BAC reafirman su compromiso de ofrecer más que productos financieros: experiencias memorables. Con esta promoción, ambas marcas invitan a sus clientes a usar sus tarjetas Visa de BAC y sus billeteras digitales, demostrando que cada pago puede ser el primer paso hacia un recuerdo inolvidable en la máxima fiesta del fútbol mundial.