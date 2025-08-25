UNITEC impulsa con 9 Patrias la gastrodiplomacia hondureña, destacando internacionalmente

El Restaurante 9 Patrias se consolida como un espacio único en Tegucigalpa, concebido por la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) como un verdadero laboratorio gastronómico y cultural. En este lugar, la tradición culinaria hondureña se transforma en una experiencia innovadora que rescata y enaltece los sabores locales, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional que trasciende las fronteras de la cocina convencional. La relevancia de este proyecto ha despertado interés en la comunidad académica internacional. La prestigiosa editorial científica Elsevier, a través de su revista International Journal of Gastronomy and Food Science, publicó una investigación dedicada a 9 Patrias. El estudio fue coordinado por el académico y chef ejecutivo Andre Schrei, quien además dirige la Licenciatura en Gastronomía en UNITEC, reafirmando así la unión entre el rigor científico y la creatividad culinaria.

“Este reconocimiento académico valida el propósito con el que fue creado 9 Patrias: dignificar la cocina hondureña y proyectarla como un vehículo de identidad y desarrollo cultural. No se trata solo de un restaurante, sino de un espacio de investigación, formación y narración colectiva que busca inspirar a nuevas generaciones de cocineros catrachos”, comentó Schrei. El análisis contempló 179 reseñas de TripAdvisor utilizando metodologías avanzadas de análisis de sentimientos y palabras clave. Los hallazgos fueron reveladores: el 91.1 % de los comentarios son positivos y resaltan aspectos como la autenticidad de los platillos, la reinterpretación contemporánea de recetas ancestrales y la profunda conexión emocional que el restaurante logra con la cultura hondureña. Entre las palabras más recurrentes destacan “orgullo”, “cultura” y “hondureño”, reflejo del impacto que genera en sus visitantes.