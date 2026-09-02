UJCV: 48 años formando el talento que transforma Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Universidad José Cecilio del Valle (UJCV) ha sido protagonista en la transformación de la educación superior en Honduras desde 1978, cuando se convirtió en la primera universidad privada del país. Su creación fue impulsada por la Asociación Hondureña para el Fomento de la Educación Superior (AHFES), marcando el inicio de una nueva etapa para miles de jóvenes hondureños que buscaban una formación académica de excelencia. Desde entonces, la institución ha evolucionado constantemente, consolidándose como un referente nacional en educación superior y manteniendo intacto su compromiso con el desarrollo del país. A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria, la UJCV ha impulsado importantes hitos académicos que forman parte de la historia de Honduras. Fue la universidad donde nació la carrera de Arquitectura en el país y, años más tarde, la primera institución en ofrecer la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación. Además, ha liderado procesos de internacionalización, innovación educativa y modernización tecnológica, posicionándose como una universidad visionaria y comprometida con la formación de profesionales preparados para los desafíos del presente y del futuro.

Dos campus referentes: UJCV Campus Tegucigalpa y Comayagua Actualmente, la UJCV desarrolla su labor académica desde sus campus de Tegucigalpa y Comayagua, dos espacios modernos que combinan trayectoria, innovación y una experiencia universitaria integral. Ambos campus cuentan con infraestructura especializada, laboratorios, áreas deportivas y recreativas, así como amplios estacionamientos ubicados en las mejores ubicaciones de ambas ciudades. Asimismo, incorporan infraestructura sostenible como muestra de nuestro compromiso con el desarrollo de las comunidades y con una formación universitaria que responde a los desafíos del presente. En el campus de Comayagua funciona el Centro de Asistencia Legal y Psicológica (CALEPSI), ubicado en el casco histórico de la ciudad, desde donde se brinda atención y apoyo a la comunidad. Este campus también destaca por su cancha polideportiva y por contar con un nuevo y moderno espacio destinado al desarrollo estudiantil y al networking, además de aulas climatizadas y laboratorios especializados para las áreas de Ingeniería, Infotecnologia y Psicología entre otros. Por su parte, la propuesta académica de la universidad comprende programas de pregrado, posgrado, educación a distancia y educación continua en áreas estratégicas, diseñados para responder a los desafíos de una sociedad cada vez más dinámica y competitiva. La innovación forma parte del ADN institucional y se refleja en la incorporación de nuevos modelos educativos, herramientas digitales, experiencias internacionales y programas alineados con las necesidades del mercado laboral actual, Centros de Aprendizajes y Recursos, además de programas de Internacionalización, Vinculación y de un Centro de Competencias Lingüísticas que complementan la experiencia universitaria. A través de su oferta de educación a distancia, tanto en pregrado como en posgrado, la UJCV brinda a estudiantes nacionales y extranjeros la oportunidad de acceder a una formación académica de calidad con horarios flexibles, estudiar desde cualquier lugar del mundo y avanzar en su desarrollo académico y profesional mediante una plataforma educativa innovadora. Este compromiso con la excelencia y la formación de profesionales capaces de transformar su entorno se refleja en el impacto de sus graduados. Durante 2026, más de 800 nuevos profesionales de pregrado y posgrado culminaron exitosamente su formación académica en la UJCV, incorporándose a diferentes sectores productivos y contribuyendo al desarrollo de Honduras con liderazgo, conocimiento y una visión transformadora.

INNOVA-T UJCV: donde las ideas se convierten en oportunidades INNOVA-T UJCV es la plataforma de innovación y emprendimiento de la Universidad José Cecilio del Valle, creada para impulsar el talento, la creatividad y el desarrollo de soluciones con impacto real. Su propósito es fortalecer las competencias digitales y empresariales de los jóvenes, preparándolos para enfrentar los retos de un mundo cada vez más tecnológico y dinámico. A través de bootcamps, hackathones, programas de emprendimiento, mentorías y espacios colaborativos, INNOVA-T conecta a estudiantes, docentes y aliados estratégicos para transformar ideas innovadoras en proyectos, startups y empresas sostenibles. Como parte del ecosistema de innovación de la UJCV, la iniciativa promueve la investigación, la creatividad y la transferencia de conocimiento, consolidando una visión universitaria que va más allá de la formación académica tradicional para convertirse en un motor de desarrollo y transformación para Honduras.

Una universidad moderna para una nueva generación Como parte de esta nueva etapa institucional, la Universidad José Cecilio del Valle presentó recientemente a “Chilo”, la nueva mascota oficial de la UJCV. Inspirado en la figura del águila, Chilo representa los valores que distinguen a la comunidad universitaria: visión, estrategia, sabiduría, fortaleza e inspiración. Más que un recurso de identidad visual, Chilo simboliza el espíritu innovador, emprendedor y resiliente que impulsa a las nuevas generaciones a conquistar sus metas y construir su propio futuro. Esta nueva propuesta de identidad también conecta con el legado y la visión del empresario Henry Arévalo Fuentes, fundador de la UJCV, cuya apuesta por el fortalecimiento de la educación superior en Honduras continúa siendo parte de la identidad y evolución institucional, bajo el liderazgo y compromiso de la presidencia de la Asociación Hondureña para el Fomento de la Educación Superior (AHFES). La UJCV vive hoy una profunda transformación que combina su trayectoria y legado histórico con una mirada decidida hacia el futuro. Su renovada identidad institucional, acompañada del lema “Conquista tu futuro”, reafirma el compromiso de seguir formando profesionales y líderes con pensamiento global, espíritu emprendedor, preparación académica y capacidad para responder a los desafíos de un mundo en constante evolución. Esta transformación también se refleja en la manera en que la universidad se comunica y se relaciona con sus diferentes públicos. La estrategia de mercadeo ha permitido ampliar significativamente el posicionamiento de la UJCV, llevándola hacia segmentos más diversos y generando nuevas oportunidades de conexión con jóvenes, padres de familia, profesionales, empresas y diferentes comunidades. Al respecto, el director de Mercadeo de la UJCV, licenciado Raúl Cáceres Villeda, destaca que esta evolución no se limita a una renovación estética, sino que responde a una estrategia integral de posicionamiento: “Hoy la UJCV tiene una voz mucho más amplia y una presencia más relevante en diferentes segmentos. Hemos evolucionado la manera en que comunicamos nuestra propuesta de valor, desarrollando contenidos y experiencias adaptados a los intereses y necesidades de distintos públicos. Esto nos ha permitido proyectar una universidad más cercana, innovadora y dinámica, sin perder nuestra esencia ni nuestro legado”. Esta estrategia ha contribuido a un crecimiento sostenible de la presencia y reconocimiento de la marca UJCV, fortaleciendo su capacidad para competir en nuevos espacios, generar conversaciones y construir vínculos de largo plazo con sus diferentes audiencias. La comunicación institucional ha evolucionado hacia contenidos más segmentados, dinámicos y relevantes, utilizando diferentes plataformas y formatos para conectar de manera auténtica con cada nicho. “Estamos construyendo una marca con más oportunidades, más alcance y, sobre todo, con mayor capacidad de conectar. Queremos que cada persona pueda encontrar una razón para acercarse a la UJCV y descubrir que aquí existe un espacio para conquistar su futuro”, agregó Cáceres Villeda. Además, la universidad continúa acercando la educación superior a miles de jóvenes mediante beneficios especiales como matrícula gratis para nuevos ingresos y promociones diseñadas para facilitar el acceso a una formación universitaria de calidad. Ser parte de la UJCV también significa vivir una experiencia universitaria integral. La institución cuenta con infraestructura moderna, espacios para el aprendizaje colaborativo, laboratorios especializados, áreas deportivas y recreativas, amplios estacionamientos y un ecosistema digital que conecta a estudiantes, docentes y aliados estratégicos. A esta propuesta se suma UJCV Benefits Network, una amplia red de beneficios y descuentos exclusivos desarrollada mediante alianzas con empresas de diferentes sectores. Esta iniciativa brinda a los estudiantes y colaboradores oportunidades que enriquecen su experiencia universitaria y personal, al mismo tiempo que extiende beneficios a sus familiares directos y fortalece la conexión de la universidad con el sector empresarial. Con esta visión, la UJCV continúa avanzando hacia una nueva etapa: una universidad que honra su trayectoria, evoluciona con las nuevas generaciones y amplía constantemente sus oportunidades de conexión, innovación y crecimiento. Una institución con más voz, mayor alcance y una visión clara: formar el talento que transforma Honduras y ayudar a cada estudiante a conquistar su futuro.