Con el objetivo de facilitar el día a día de los capitalinos, Súper Cerca continúa su plan de expansión en Tegucigalpa al inaugurar oficialmente su tercera tienda, estratégicamente ubicada en el bulevar Santa Cristina de la colonia Miraflores. Bajo su lema «tu mejor vecino», este establecimiento introduce en la zona un moderno concepto de mini supermercado diseñado para brindar una experiencia de compra práctica, cercana y sumamente conveniente. La propuesta comercial de esta nueva sucursal destaca por ofrecer un surtido completo y cuidadosamente seleccionado para cubrir las necesidades del consumo diario. En sus pasillos, los clientes pueden encontrar desde abarrotes, carnes frescas, frutas y verduras, hasta productos de panadería, bebidas, snacks y artículos esenciales de cuidado personal y limpieza para el hogar.

Pensando en quienes buscan soluciones rápidas sin sacrificar el buen sabor, la tienda incorpora una atractiva área de comidas preparadas. El menú incluye opciones listas para disfrutar como sándwiches, croissants, tacos, pastas y hot dogs, acompañados de una estación de café ideal para cualquier momento del día. Más allá de las compras tradicionales, Súper Cerca Miraflores funciona como un centro integral de gestiones rápidas. En sus cajas, los usuarios tienen la facilidad de realizar el pago de servicios públicos y tarjetas de crédito, efectuar recargas telefónicas de Tigo y Claro, y llevar a cabo transacciones a través de las plataformas TENGO y Loto, ahorrando tiempo valioso en sus diligencias cotidianas.