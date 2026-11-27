La red de movilidad número uno a nivel global continúa ampliando su huella en el mercado hondureño con la inauguración oficial de Shell Cerro de Hula. Ubicada en el kilómetro 16 de la carretera hacia el sur, esta moderna estación se establece como un punto clave para quienes transitan por una de las arterias comerciales y turísticas más importantes del país, garantizando respaldo y calidad en cada kilómetro recorrido. Para adaptarse a las necesidades de transporte local y de carga pesada, la estación opera en un horario amplio de lunes a viernes, de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., mientras que durante los fines de semana brinda atención ininterrumpida las 24 horas. Esta disponibilidad asegura que tanto viajeros frecuentes como transportistas encuentren un servicio oportuno a cualquier hora del día o de la noche.

La inauguración responde a la estrategia de crecimiento sostenido de Petróleos y Energía de Honduras, S.A. de C.V. (PETRHOSA), licenciatario de la marca en el país, cuyo objetivo es acercar un portafolio integral de productos y servicios a más consumidores. Con este paso, la compañía reafirma su compromiso de acompañar el desarrollo económico y la movilidad diaria de los hondureños. En sus pistas, los conductores tienen acceso a la línea completa de combustibles de la marca: Shell FuelSave Regular, Shell FuelSave Diésel y el emblemático Shell V-Power. Este último destaca como el combustible premium utilizado, confiado y recomendado por la Scuderia Ferrari, fruto de una alianza técnica de más de 75 años enfocada en la innovación, la limpieza del motor y el máximo desempeño.