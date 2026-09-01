MUSFLEX llega a San Pedro Sula para fortalecer la salud musculoesquelética

Compañía Farmacéutica MC realizó la presentación oficial de la familia de productos MUSFLEX en la ciudad de San Pedro Sula. Este evento marcó un hito en la estrategia de la empresa por continuar expandiendo sus alternativas de tratamiento de alta calidad en el territorio nacional. La jornada contó con la presencia de médicos, especialistas de la salud, deportistas e invitados especiales. Durante el encuentro, la compañía dio a conocer las distintas alternativas que componen el portafolio de la línea, entre las que se encuentran MUSFLEX, MUSFLEX Plus, MUSFLEX Relax y MUSFLEX Mujer. Asimismo, se destacó la llegada al mercado hondureño de MUSFLEX Relax, MUSFLEX Ultra y MUSFLEX Mujer en su nueva presentación, pensada para responder de manera más efectiva a las necesidades de cada usuario.

Con este lanzamiento, el laboratorio busca consolidar y potenciar una de sus divisiones más relevantes, orientada específicamente al tratamiento, alivio y cuidado integral del sistema musculoesquelético. Las soluciones presentadas están diseñadas para adaptarse a los requerimientos particulares de cada paciente, manteniéndose siempre bajo la prescripción y orientación de los profesionales de la salud. La actividad sirvió además como un valioso espacio de intercambio científico y actualización académica para los profesionales médicos de la zona norte del país. Este tipo de encuentros promueve el acercamiento de la innovación farmacéutica a la comunidad médica local, facilitando un diálogo directo sobre los avances en terapias de dolor y bienestar físico.