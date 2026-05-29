El mercado hondureño transita hacia la ejecución estratégica con inteligencia artificial

Este encuentro, impulsado por Fusionet, reunió a representantes de la banca, educación, retail, salud y gobierno para discutir los desafíos reales de integrar tecnología en procesos cotidianos. Mientras algunos sectores como la manufactura priorizan la productividad, el análisis de datos es el eje central para otros, mientras que la banca mantiene un enfoque estricto en seguridad y gobernanza. Los datos revelados durante la jornada ofrecen una radiografía clara del mercado actual, donde cerca de 6 de cada 10 empresas se encuentran en una fase inicial de su camino tecnológico. Aunque existe un interés creciente, más de la mitad de los participantes reconoció que sus organizaciones todavía no utilizan la inteligencia artificial de manera formal.

Para Enrique Quant, CEO de Fusionet, este cambio de mentalidad es fundamental para el futuro del ecosistema empresarial. El directivo destaca que el mercado ha evolucionado desde la simple curiosidad hacia una fase de ejecución, donde la gran interrogante es cómo integrar esta tecnología para generar un valor real y tangible en el negocio. El desafío no es únicamente tecnológico, pues requiere una visión estratégica que conecte las herramientas digitales con objetivos corporativos claros. Según expertos como Rogelio Umaña, la verdadera transformación ocurre cuando se logra acompañar a las personas en este proceso de adopción, identificando con precisión dónde puede la tecnología generar el mayor impacto.