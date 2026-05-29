  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Acontecer Empresarial

El mercado hondureño transita hacia la ejecución estratégica con inteligencia artificial

La conversación en Honduras ha superado la etapa de adopción teórica, consolidándose ahora como un imperativo de implementación y valor estratégico para las organizaciones.

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 10:18
El mercado hondureño transita hacia la ejecución estratégica con inteligencia artificial

El evento Tech Hunters 2026 marcó un punto de inflexión donde líderes de diversos sectores analizaron cómo dejar atrás la curiosidad para centrarse en resultados concretos.

Este encuentro, impulsado por Fusionet, reunió a representantes de la banca, educación, retail, salud y gobierno para discutir los desafíos reales de integrar tecnología en procesos cotidianos. Mientras algunos sectores como la manufactura priorizan la productividad, el análisis de datos es el eje central para otros, mientras que la banca mantiene un enfoque estricto en seguridad y gobernanza.

Los datos revelados durante la jornada ofrecen una radiografía clara del mercado actual, donde cerca de 6 de cada 10 empresas se encuentran en una fase inicial de su camino tecnológico. Aunque existe un interés creciente, más de la mitad de los participantes reconoció que sus organizaciones todavía no utilizan la inteligencia artificial de manera formal.

El mercado hondureño transita hacia la ejecución estratégica con inteligencia artificial

Para Enrique Quant, CEO de Fusionet, este cambio de mentalidad es fundamental para el futuro del ecosistema empresarial. El directivo destaca que el mercado ha evolucionado desde la simple curiosidad hacia una fase de ejecución, donde la gran interrogante es cómo integrar esta tecnología para generar un valor real y tangible en el negocio.

El desafío no es únicamente tecnológico, pues requiere una visión estratégica que conecte las herramientas digitales con objetivos corporativos claros. Según expertos como Rogelio Umaña, la verdadera transformación ocurre cuando se logra acompañar a las personas en este proceso de adopción, identificando con precisión dónde puede la tecnología generar el mayor impacto.

El mercado hondureño transita hacia la ejecución estratégica con inteligencia artificial

La conclusión principal del evento fue contundente: el foco ya no está en si las empresas deben utilizar inteligencia artificial, sino en qué tan preparadas están para ponerla a funcionar. Actualmente, el esfuerzo organizacional se concentra en transformar estas plataformas en herramientas útiles, sostenibles y capaces de ofrecer resultados que puedan medirse con precisión.

Ante este panorama, Tech Hunters 2026 reafirma que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en una prioridad absoluta. Las empresas que logren superar los retos de seguridad, automatización e integración serán las que lideren la nueva conversación sobre productividad en el mercado hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias