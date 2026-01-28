Más de 25 mil personas benefició Unilever con donaciones al Banco de Alimentos

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 25 mil personas fueron beneficiadas en Honduras con la donación de más de 55 toneladas de productos que entregó Unilever al Banco de Alimentos. Durante 2025 la empresa entregó alimentos y productos de primera necesidad, con los que se beneficiaron miles de personas, como parte de su compromiso continuo de generar un impacto positivo en las comunidades. La compañía líder del consumo masivo a nivel mundial, donó el año anterior más de 350 toneladas de productos a diferentes Bancos de Alimentos en la región de Centroamérica y Caribe, lo que permitió beneficiar a más de 395 mil personas. “En Unilever creemos firmemente que la manera en que alcanzamos los resultados es tan importante como los resultados mismos, por ello, y bajo el propósito de iluminar la vida cotidiana de las personas, continuaremos fortaleciendo nuestro aporte a los Bancos de Alimentos”, dijo Melissa Montalvo, gerente de Asuntos Corporativos para Centroamérica y Caribe.

Según la ejecutiva, "estas acciones dan sentido a lo que hacemos, orientan nuestras decisiones y reafirman nuestro compromiso genuino con las personas, el planeta y el progreso sostenible". Los Bancos de Alimentos son organizaciones sin fines de lucro que brindan alimentos y productos de primera necesidad a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza en los diferentes países donde operan. "La gran mayoría de nuestras donaciones son canalizadas a través de los Bancos de Alimentos por ser una entidad confiable que nos garantiza transparencia, trazabilidad y un impacto social real", indicó Montalvo. "Cuentan, además, con la experiencia y la infraestructura necesaria para lograr una distribución de manera segura y eficiente, llegando a quienes más lo necesitan y contribuyendo a reducir el desperdicio", agregó.