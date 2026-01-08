Japan Credit Rating Agency eleva a AA+ la calificación del BCIE y ratifica su solidez financiera

La agencia calificadora Japan Credit Rating Agency (JCR) elevó la calificación crediticia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de “AA” a “AA+”, otorgándole además una perspectiva estable. Esta decisión refleja el respaldo de la comunidad financiera internacional a los avances institucionales y financieros alcanzados por el Banco a lo largo de 2025, en línea con la implementación de su Estrategia Institucional y Financiera 2025–2029.
De acuerdo con el comunicado oficial, JCR subrayó que la mejora responde a una ejecución consistente de iniciativas orientadas a fortalecer la solidez financiera del BCIE. Dichos avances han contribuido a consolidar un perfil de riesgo más robusto y a reforzar la confianza de los mercados en la capacidad del Banco para cumplir con sus compromisos de largo plazo.
Entre los elementos destacados, la calificadora resaltó la concreción de tres acuerdos de intercambio de exposición durante 2025, por un monto total de US$1,618 millones. Estas operaciones incluyeron alianzas con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Banco de Desarrollo del Caribe, ejecutadas en mayo, así como un acuerdo con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, formalizado en noviembre, las cuales ampliaron de manera significativa la diversificación de las exposiciones crediticias del BCIE.
JCR también enfatizó la gestión financiera prudente que mantiene la institución, evidenciada por una adecuada capitalización y una sólida posición de liquidez. Asimismo, destacó la capacidad del Banco para generar utilidades anuales sostenidas que fortalecen su patrimonio, así como una cartera crediticia con índice de morosidad de 0%, lo que refuerza su condición de acreedor preferente.
Adicionalmente, la agencia valoró positivamente la diversificación continua de las fuentes de financiamiento del BCIE, incluyendo su debut en el mercado del Reino Unido, considerado un hito relevante en su estrategia de acceso a nuevos inversionistas. Estos logros consolidan la presencia internacional del Banco y amplían su capacidad de fondeo en condiciones competitivas.
En relación con este reconocimiento, la Presidente Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, señaló que la mejora de calificación representa un respaldo externo e independiente a la solidez institucional que se está construyendo, destacando que en menos de un año se han alcanzado cinco acciones positivas de calificación. Con este resultado, el BCIE reafirma su posición como una de las instituciones financieras de desarrollo más sólidas a nivel global, fortaleciendo su capacidad para atraer recursos y seguir impulsando proyectos que promuevan la integración y el crecimiento sostenible de sus países miembros.