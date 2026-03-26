Honduras destaca en innovación educativa con enfoque humano liderado por la Fundación Zamora Terán

La Fundación Zamora Terán ha colocado a Honduras en el mapa global de la innovación educativa tras la presentación de los resultados de la primera fase del estudio longitudinal del programa Conecta Aprende. Este proyecto, desarrollado en alianza con One Laptop per Child y la Catholic International University, destaca por su enfoque humano en la incorporación de tecnología en el aula. La investigación, liderada por la académica Maria Sophia Aguirre, analiza cómo el uso de herramientas digitales impacta no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo integral de los estudiantes. Los hallazgos confirman que la tecnología, cuando se implementa con propósito, fortalece tanto el entorno educativo como el tejido social de las comunidades.

El estudio abarca 24 centros educativos distribuidos en distintas regiones del país, incluyendo zonas como Roatán, Cortés y Olancho. A través de un diseño metodológico riguroso con grupos de control y tratamiento, se evaluaron tres dimensiones clave: la calidad de vida de los estudiantes, su formación cívica y el fortalecimiento de los vínculos humanos dentro del proceso educativo. Uno de los resultados más relevantes destaca el papel central del docente como motor de cambio. El 89% de los maestros participantes manifestó sentirse preparado para implementar nuevas metodologías, mientras que en regiones como Roatán se registró un incremento del 35% en la diversificación de estrategias pedagógicas. Además, se evidenció un aumento del 28% en el llamado “hábito de asombro”, indicador clave para el desarrollo del pensamiento crítico en la niñez.