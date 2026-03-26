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Honduras destaca en innovación educativa con enfoque humano liderado por la Fundación Zamora Terán

Los resultados del programa Conecta Aprende evidencian mejoras en aprendizaje, bienestar y formación cívica en comunidades escolares.

  • Actualizado: 26 de marzo de 2026 a las 11:24
Honduras destaca en innovación educativa con enfoque humano liderado por la Fundación Zamora Terán

Un estudio internacional posiciona al país como referente en la integración de tecnología educativa centrada en las personas.

La Fundación Zamora Terán ha colocado a Honduras en el mapa global de la innovación educativa tras la presentación de los resultados de la primera fase del estudio longitudinal del programa Conecta Aprende. Este proyecto, desarrollado en alianza con One Laptop per Child y la Catholic International University, destaca por su enfoque humano en la incorporación de tecnología en el aula.

La investigación, liderada por la académica Maria Sophia Aguirre, analiza cómo el uso de herramientas digitales impacta no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo integral de los estudiantes. Los hallazgos confirman que la tecnología, cuando se implementa con propósito, fortalece tanto el entorno educativo como el tejido social de las comunidades.

María Josefina Terán de Zamora, Presidenta de la Fundación Zamora Terán.

María Josefina Terán de Zamora, Presidenta de la Fundación Zamora Terán.

El estudio abarca 24 centros educativos distribuidos en distintas regiones del país, incluyendo zonas como Roatán, Cortés y Olancho. A través de un diseño metodológico riguroso con grupos de control y tratamiento, se evaluaron tres dimensiones clave: la calidad de vida de los estudiantes, su formación cívica y el fortalecimiento de los vínculos humanos dentro del proceso educativo.

Uno de los resultados más relevantes destaca el papel central del docente como motor de cambio. El 89% de los maestros participantes manifestó sentirse preparado para implementar nuevas metodologías, mientras que en regiones como Roatán se registró un incremento del 35% en la diversificación de estrategias pedagógicas. Además, se evidenció un aumento del 28% en el llamado “hábito de asombro”, indicador clave para el desarrollo del pensamiento crítico en la niñez.

Honduras destaca en innovación educativa con enfoque humano liderado por la Fundación Zamora Terán

El estudio también muestra avances significativos en el uso responsable de la tecnología. Se reportó una mejora del 72% en los hábitos digitales de los docentes, lo que refuerza la idea de que la tecnología actúa como una herramienta facilitadora, pero el verdadero impacto radica en el fortalecimiento del componente humano dentro del aula.

Con este avance, la Fundación Zamora Terán consolida un modelo educativo con proyección internacional. El programa Conecta Aprende forma parte de un proceso científico de cuatro etapas que busca ser replicado en otros países, posicionando a Honduras como un referente en innovación educativa. La iniciativa reafirma que el futuro de la educación no depende únicamente de lo digital, sino de la conexión entre personas, propósito y desarrollo sostenible.

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Redacción web
Juan F. Sánchez

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