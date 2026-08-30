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Gran éxito en el Corte Fest 2026: el campo AGAS vivió una noche de alta gastronomía

Con siete estaciones de cortes premium y una modalidad de consumo libre, los asistentes deleitaron sus paladares en un entorno rústico y exclusivo. La música en vivo y las diversas actividades al aire libre complementaron una velada que superó todas las expectativas del público.

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 23:51
Gran éxito en el Corte Fest 2026: el campo AGAS vivió una noche de alta gastronomía

El pasado sábado 29 de agosto, los amantes de la buena mesa se dieron cita en las emblemáticas instalaciones del AGAS para el esperado Corte Fest 2026. Bajo el gran patrocinio de Banco Atlántida, la jornada ofreció una experiencia culinaria de primer nivel combinada con un ambiente festivo inigualable.

El Corte Fest 2026 se consolidó como el epicentro gastronómico de San Pedro Sula este fin de semana. Desde tempranas horas del sábado, cientos de personas acudieron al recinto del campo AGAS para disfrutar de una propuesta que combinó fuego, campo y los mejores sabores en un solo lugar. La impecable organización permitió que el flujo de visitantes fuera constante y ordenado, garantizando la total comodidad de todos los presentes.

Gran éxito en el Corte Fest 2026: el campo AGAS vivió una noche de alta gastronomía

El evento destacó por su impresionante despliegue culinario, ofreciendo a los comensales siete estaciones distintas especializadas en cortes de carne de primera calidad. Bajo el formato de consumo ilimitado, los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar una amplia variedad de preparaciones, cada una con el toque único de los expertos parrilleros que fueron invitados para esta gran ocasión.

El patrocinio de Banco Atlántida fue fundamental para el desarrollo y éxito de este gran festival gastronómico en la capital industrial. La institución financiera reafirmó su compromiso con el impulso de actividades de entretenimiento de altura en la región, brindando además facilidades exclusivas a sus clientes mediante la plataforma Sompopo y sus tarjetas Visa Atlántida durante la etapa de preventa.

Gran éxito en el Corte Fest 2026: el campo AGAS vivió una noche de alta gastronomía

Más allá de la excelencia culinaria, el campo de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Sula (AGAS) fue el escenario perfecto para una cartelera de entretenimiento diseñada para mantener la energía al máximo. El recinto vibró con las mezclas de reconocidos DJ locales, mientras que la presentación de mariachis en vivo aportó el toque tradicional y festivo que puso a cantar a más de uno bajo el cielo estrellado.

El ambiente se enriqueció con diversas activaciones y juegos de campo que fomentaron la sana convivencia entre familias y grupos de amigos. Además, el código de vestimenta “Western Chic” sugerido por la organización encajó a la perfección con la atmósfera del AGAS, creando un entorno visualmente muy atractivo y en total sintonía con la temática campestre de la velada.

Gran éxito en el Corte Fest 2026: el campo AGAS vivió una noche de alta gastronomía

Al cierre de la jornada, el balance fue sumamente positivo tanto para los promotores como para la ciudad, que demostró una vez más su capacidad para albergar eventos de esta magnitud. El Corte Fest 2026 no solo dejó un excelente sabor de boca entre los asistentes, sino que sentó un precedente para futuras ediciones, prometiendo regresar al AGAS con mucha más fuerza el próximo año.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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