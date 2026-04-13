Ficohsa y Visa cumplen el sueño mundialista de 350 hondureños

La promoción “Con Ficohsa Vas a Llegar” ha llegado a su fin con una emotiva ceremonia de clausura donde se oficializó el grupo de 350 hondureños que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™. Gracias a la alianza con Visa, Ficohsa logra consolidarse como la institución que facilita el acceso al evento deportivo más importante del globo a una cifra récord de clientes. Esta iniciativa fue diseñada para integrar los servicios financieros con las pasiones de sus usuarios, permitiendo que cada compra realizada con tarjetas de crédito y débito Visa Ficohsa se transformara en una oportunidad automática de ganar. El alcance nacional de la campaña permitió que personas de diferentes rincones de Honduras participaran activamente, democratizando el acceso a esta experiencia internacional.

Durante el evento de cierre, se llevó a cabo la entrega oficial de los premios correspondientes al segundo sorteo de la promoción. En un ambiente cargado de entusiasmo, los afortunados recibieron sus entradas para los partidos y paquetes de viaje completos, asegurando cada detalle de su futura estancia en la sede mundialista. La mecánica de la promoción destacó por su sencillez y efectividad, incentivando el uso de soluciones financieras digitales y físicas en las transacciones diarias. Al realizar compras comunes, los clientes acumularon posibilidades que finalmente se tradujeron en la oportunidad real de presenciar la máxima competencia del fútbol profesional en vivo.