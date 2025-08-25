Espresso Americano presente en la segunda edición de la Honduran Coffee Expo

La segunda edición de la Honduran Coffee Expo se convirtió en el epicentro del café en Honduras. Durante dos días, Expocentro, en San Pedro Sula, recibió a las principales marcas, expertos y entusiastas de esta bebida que forma parte esencial de la identidad y la economía del país. El evento destacó por su capacidad de reunir lo mejor de la cadena de valor del café, desde la producción hasta la innovación en su consumo. Entre los participantes resaltó Espresso Americano, una marca que se ha ganado un lugar especial en la vida cotidiana de los hondureños. Con presencia en cada rincón del país, es difícil imaginar una ciudad o un recorrido sin la familiaridad de sus cafeterías, donde miles disfrutan a diario de su aroma y sabor inconfundibles.

En la exposición, Espresso Americano no pasó desapercibido. Su stand se convirtió en un punto de encuentro para los asistentes que buscaban experiencias únicas alrededor del café. Allí, la marca presentó una combinación de tradición y modernidad que reflejó el espíritu de innovación que caracteriza al sector. Uno de los grandes atractivos fue la demostración en vivo con la reconocida tostadora Ailio R2, equipo de última generación que permitió a los visitantes apreciar de cerca los matices que surgen del tueste perfecto. Además, la barra de métodos y Espresso ofreció una experiencia sensorial completa, mientras que la mixología con café mostró nuevas formas de disfrutar esta bebida en preparaciones sorprendentes y refrescantes.