“Encuentra la Navidad” en Supercoop, en su temporada más festiva

Supercoop dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con el evento “Encuentra la Navidad”, una celebración que reunió a decenas de familias en Plaza Orquídeas, sobre el Bulevar Suyapa. Entre villancicos, presentaciones del ballet Cascanueces, actividades para niños y música en vivo, el espacio se transformó en un punto de encuentro festivo que marcó el inicio del mes más esperado del año. Escenografías especiales como la casa de jengibre y una caja de regalo gigante ofrecieron un ambiente lleno de fantasía y espíritu navideño. Durante la jornada, proveedores, emprendedores y marcas locales se unieron para ofrecer degustaciones de temporada, aportando sabores tradicionales y propuestas innovadoras que conectaron con los asistentes. La participación de aliados locales reforzó el sentido comunitario del evento y subrayó el compromiso de Supercoop con el impulso a negocios hondureños.

Como destino ideal para las compras de fin de año, Supercoop destacó su amplia oferta de temporada, que incluye una cuidada selección de pavos, piernas de cerdo e ingredientes esenciales para las celebraciones familiares. A ello se suma su juguetería y surtido de decoración navideña, perfectos para transformar cualquier hogar, así como una cava especializada con vinos, licores y cervezas para los brindis tradicionales. Su panadería y repostería artesanal complementan la experiencia con productos recién horneados. La tienda mantiene su promesa de frescura garantizada en frutas, verduras, embutidos, lácteos y carnes, mientras que los clientes pueden aprovechar beneficios exclusivos como Jueves de Frescura, Viernes Parrillero, +Ahorro y descuentos con tarjetas Atlántida y la billetera digital Dilo. Estas iniciativas refuerzan la conveniencia de realizar todas las compras navideñas en un solo lugar, con variedad y precios competitivos.