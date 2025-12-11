“Encuentra la Navidad” en Supercoop, en su temporada más festiva

Supercoop dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con el evento “Encuentra la Navidad”, una celebración que reunió a decenas de familias en Plaza Orquídeas, sobre el Bulevar Suyapa. Entre villancicos, presentaciones del ballet Cascanueces, actividades para niños y música en vivo, el espacio se transformó en un punto de encuentro festivo que marcó el inicio del mes más esperado del año. Escenografías especiales como la casa de jengibre y una caja de regalo gigante ofrecieron un ambiente lleno de fantasía y espíritu navideño.
Durante la jornada, proveedores, emprendedores y marcas locales se unieron para ofrecer degustaciones de temporada, aportando sabores tradicionales y propuestas innovadoras que conectaron con los asistentes. La participación de aliados locales reforzó el sentido comunitario del evento y subrayó el compromiso de Supercoop con el impulso a negocios hondureños.
Como destino ideal para las compras de fin de año, Supercoop destacó su amplia oferta de temporada, que incluye una cuidada selección de pavos, piernas de cerdo e ingredientes esenciales para las celebraciones familiares. A ello se suma su juguetería y surtido de decoración navideña, perfectos para transformar cualquier hogar, así como una cava especializada con vinos, licores y cervezas para los brindis tradicionales. Su panadería y repostería artesanal complementan la experiencia con productos recién horneados.
La tienda mantiene su promesa de frescura garantizada en frutas, verduras, embutidos, lácteos y carnes, mientras que los clientes pueden aprovechar beneficios exclusivos como Jueves de Frescura, Viernes Parrillero, +Ahorro y descuentos con tarjetas Atlántida y la billetera digital Dilo. Estas iniciativas refuerzan la conveniencia de realizar todas las compras navideñas en un solo lugar, con variedad y precios competitivos.
Supercoop también apuesta por una experiencia de compra moderna y accesible para todos. Sus pasillos amplios, estacionamiento techado, procesos de pago ágiles y atención personalizada facilitan una visita cómoda. Además, su ambiente pet friendly, con acceso libre para mascotas y carretas adaptadas, permite que toda la familia —incluidos los compañeros de cuatro patas— disfrute de la visita sin restricciones.
Para diciembre, la campaña “Encuentra la Navidad en Supercoop” continuará con un calendario de actividades especiales, entre ellas escenografías temáticas para fotografías, visitas del Grinch los fines de semana, catas de vinos y cócteles, talleres de postres navideños y cuentacuentos infantiles. Con esta agenda festiva, Supercoop agradece a todas las familias que acompañaron el inicio de la temporada e invita a seguir viviendo una Navidad llena de sabor, alegría y momentos inolvidables.