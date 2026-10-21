EHISA impulsa la conectividad aérea de Honduras para abrir nuevas puertas al desarrollo internacional

En el marco de la iniciativa Honduras Conecta 2026, la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA) ofreció una conferencia de prensa orientada a exponer los avances y las perspectivas del transporte aéreo del país. Con este encuentro, la entidad destacó la necesidad primordial de consolidar rutas que enlacen de manera más eficiente a la nación con la región y el resto del mundo. La jornada informativa se desarrolló bajo el lema “Conectividad aérea: más cerca de lo que imaginas”, reuniendo a miembros de diversos medios de comunicación. Durante la sesión, las autoridades compartieron datos actualizados sobre el diseño y la puesta en marcha de nuevas conexiones, así como el incremento de frecuencias en los itinerarios vigentes.

Asimismo, se enfatizó que optimizar la red aeroportuaria abre un amplio abanico de posibilidades para el turismo, los negocios, el intercambio comercial y la atracción de capital extranjero. Según lo expuesto, cada ruta que se apertura dinamiza de manera directa múltiples sectores productivos que dependen de un tránsito rápido y seguro. Por su parte, los representantes institucionales señalaron que fortalecer la conectividad representa un pilar estratégico indispensable para elevar la competitividad del país. De este modo, se facilita la integración de los sectores productivos nacionales en los mercados internacionales más exigentes, incentivando el crecimiento de la economía en su conjunto.