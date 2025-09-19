Davivienda impulsa el sueño de estrenar auto en la Expomóvil 2025, en Expocentro, SPS

Davivienda será uno de los protagonistas de la Expomóvil San Pedro Sula 2025, el evento automotriz más importante del país, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de septiembre en Expocentro, San Pedro Sula. La actividad, con entrada gratuita para todo el público, promete reunir a miles de visitantes en busca de las mejores oportunidades para estrenar vehículo este año.
Durante los tres días de la feria, los asistentes podrán aprovechar condiciones financieras exclusivas, con préstamos de auto a una tasa preferencial del 12%, plazos de hasta 96 meses y un esquema de seguros altamente competitivo. Esta oferta está diseñada para facilitar el acceso inmediato a un vehículo nuevo, brindando una solución atractiva para quienes buscan comodidad y respaldo financiero.
Lo mejor de todo es que estas condiciones especiales estarán disponibles no solo en Expocentro, sino también en todas las agencias Davivienda a nivel nacional, pero únicamente durante los días de la Expomóvil. Esto convierte la fecha en una oportunidad imperdible para quienes desean tomar la decisión de compra con el mejor respaldo.
La Expomóvil 2025 reunirá a las marcas líderes de la industria automotriz, en un espacio donde empresarios, ejecutivos, emprendedores, jóvenes y familias podrán descubrir lo último en innovación y tecnología de la movilidad. Además de la exhibición de vehículos, los visitantes podrán concretar negocios, recibir asesoría personalizada y disfrutar de experiencias únicas en un ambiente dinámico y familiar.
“Como Davivienda, damos inicio a nuestra participación en Expomóvil 2025, un evento donde se une la banca y la industria automotriz, no solo como un banco que ofrece sus servicios, sino como la mejor oferta del año en las condiciones de vehículo, tenemos una taza de interés en lempiras desde el 12% a 96 meses plazo, y la mejor oferta en condiciones de seguro, y otras condiciones que diseñamos a los clientes en el momento”, comentó Ginna Miller, Gerente de Mercadeo de Davivienda Honduras.
Con su participación, Davivienda reafirma su compromiso de apoyar a los hondureños en la realización de sus proyectos de vida, impulsando el desarrollo de la industria automotriz y generando oportunidades para que más personas alcancen el sueño de tener un vehículo propio. La cita está hecha: septiembre será el momento perfecto para subirse al auto de sus sueños.