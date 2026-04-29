Davivienda consolida su liderazgo sostenible y digital en Honduras

Davivienda presentó su Informe Anual 2025 en Honduras, reafirmando una solidez institucional que trasciende las cifras. Durante este periodo, la entidad logró la ratificación de su calificación AAA con perspectiva estable por parte de Moody’s, un reconocimiento que valida su liquidez y capacidad de crecimiento. Este respaldo financiero posiciona al banco como un pilar de confianza para sus cerca de 500 mil clientes en el mercado hondureño. La transformación digital ha sido uno de los pilares fundamentales en la estrategia de la institución durante el último año. Actualmente, el 52% de sus usuarios han adoptado soluciones digitales, lo que demuestra una transición exitosa hacia un modelo financiero más ágil y accesible. Este avance tecnológico permite que más personas interactúen con la banca de manera eficiente, rompiendo barreras tradicionales y fomentando la inclusión.

En el ámbito de la sostenibilidad, el portafolio consolidado a nivel multilatino experimentó un crecimiento del 24,2%. Este incremento se traduce en un apoyo directo a proyectos de energía renovable, gestión del agua y vivienda de interés social. La meta global de la organización es ambiciosa, proponiéndose movilizar más de 26 mil millones de dólares en negocios sostenibles para la década que finaliza en 2030. El compromiso ambiental de la entidad se materializó con la obtención de la recertificación de carbono neutro otorgada por ICONTEC. Este hito es respaldado por el uso de un 99% de energía proveniente de fuentes renovables y la inversión en la restauración de ecosistemas críticos, como los manglares en el sur del país. De esta forma, la institución demuestra que el sector financiero puede ser un motor activo en la lucha contra el cambio climático.