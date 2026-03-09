La cuarta entrega de Mundi Turbo rompió todos los esquemas en La Mundial Toncontín

El estacionamiento principal de La Mundial en la zona sur de Tegucigalpa se transformó en una auténtica pista de motores modificados. Ya se esperaba una asistencia exponencial por parte de la comunidad, pero la realidad superó con creces cualquier pronóstico optimista. Más de quinientos vehículos llegaron al recinto, obligando a reacomodar espacios y demostrando que la fiebre por los motores está más viva que nunca en el país. Cada máquina estacionada allí funcionaba como un lienzo que contaba una historia de terquedad y buen gusto. Los visitantes se detuvieron a examinar desde las modificaciones más sutiles en los interiores hasta los cambios radicales en las carrocerías y los sistemas de escape. Quedó bastante claro que, para estos entusiastas, invertir en sus medios de transporte va mucho más allá de un pasatiempo de fin de semana; es un estilo de vida que exige sacrificios y muchísima creatividad.

Lejos de ser una simple exhibición estática donde la gente solo camina y mira, el lugar entero cobró vida propia. El ambiente se mantuvo encendido durante toda la tarde gracias a la música en vivo que acompañó los pasos de baile de muchos asistentes. Familias enteras paseaban entre las filas de autos, participando en distintas dinámicas y escuchando las anécdotas de los propietarios sobre las interminables horas invertidas en los talleres para lograr esos acabados. Semejante nivel de asistencia habría sido un caos total sin el respaldo de las distintas agrupaciones que viajaron desde varios puntos del mapa. El peso de la hermandad se sintió con la presencia de colectivos como Legends of Sigua, Midnight Racers y Tela Cars Club. A ellos se sumaron los miembros de Dream Project, Relaxxx Gang, Team Elite Garage, Catrachos Car Club, Speed Cars Club y Team Elevate, quienes aportaron mucho orden y, por supuesto, elevaron la calidad visual del espectáculo.

Acomodar semejante cantidad de vehículos de manera que todos se lucieran y el público pudiera transitar seguro es una verdadera proeza logística. Esa pesada tarea recayó principalmente en los hombros de los integrantes del Club Imperio. Su trabajo constante para coordinar las entradas, salidas y ubicaciones de las diferentes delegaciones fue fundamental para que no hubiera contratiempos, lo que les valió un muy merecido aplauso y reconocimiento público por parte de los anfitriones. Para La Mundial, el resultado de esa tarde representa un paso firme en su relación con un sector de consumidores sumamente leal. Al facilitar toda la plataforma necesaria para el encuentro, confirmaron que no solo venden repuestos o herramientas, sino que entienden y respaldan activamente los espacios de sano entretenimiento que tanto demandan los jóvenes y adultos apasionados por la cultura automotriz.