Cortitelas celebra las fiestas patrias con su campaña “Viste cinco estrellas”

Con 86 años de trayectoria, Cortitelas vuelve a ser parte de las celebraciones patrias de Honduras y este 2026 lo hace reconociendo la creatividad, dedicación y talento que hay detrás de cada traje que engalana las calles durante septiembre.
La marca, reconocida por su amplia variedad de telas y su presencia a nivel nacional, busca celebrar de una manera diferente la independencia de Honduras con su campaña “Viste cinco estrellas con Cortitelas” , una iniciativa que invita a participar y premiar los mejores trajes patrios.
Cada 15 de septiembre, las calles del país se llenan de color con la participación de palillonas, pomponeras, bandas de guerra, cadetes y cuadros folclóricos, pero detrás de cada presentación existe un trabajo que comienza mucho antes del desfile: la elección del diseño, la búsqueda de los materiales y las horas que las modistas dedican a convertir una idea en un traje que representa el orgullo de todo un instituto.
Es precisamente ese talento el que Cortitelas quiere reconocer este año. Con esta campaña, la marca abre un espacio para destacar a quienes hacen de la confección una parte esencial de estas celebraciones y demostrar que una tela puede convertirse en mucho más que una prenda: puede ser parte de una tradición.
La iniciativa contempla tres categorías: palillonas, novias y pomponeras; bandas de guerra y cadetes; y cuadros folclóricos. Los participantes competirán por convertirse en los favoritos del público a través de las votaciones en redes sociales.
Participar es sencillo, los interesados deben llenar el formulario disponible aquí y seguir las redes sociales de Cortitelas. De esta manera podrán formar parte de la campaña y optar a los premios preparados para esta edición.
Los ganadores del primer lugar de cada categoría, seleccionados mediante votación en redes sociales, recibirán un certificado de compra por L2,000 en Cortitelas, además de un reconocimiento para su instituto y su modista.
A esto se suma el premio especial al mejor uso de telas Cortitelas, que entregará un certificado de compra por L3,000 y un kit de confección para la modista.
Con 13 tiendas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Comayagua, Danlí y Choluteca, Cortitelas continúa acompañando a los hondureños en momentos que forman parte de sus tradiciones.
Este septiembre, la marca quiere ir más allá de vestir las fiestas patrias y poner el foco en las personas que hacen posible que cada traje cobre vida.
Para conocer más sobre la campaña, sus categorías y los participantes, se puede seguir a Cortitelas en sus redes sociales como @cortitelas, incluyendo su cuenta oficial de TikTok, donde estará compartiendo contenido relacionado con “Viste cinco estrellas”.
Porque detrás de cada traje hay una historia, un talento y muchas horas de trabajo. Y este año, Cortitelas quiere celebrarlos.