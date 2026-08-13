Cortitelas celebra las fiestas patrias con su campaña “Viste cinco estrellas”

Con 86 años de trayectoria, Cortitelas vuelve a ser parte de las celebraciones patrias de Honduras y este 2026 lo hace reconociendo la creatividad, dedicación y talento que hay detrás de cada traje que engalana las calles durante septiembre.

La marca, reconocida por su amplia variedad de telas y su presencia a nivel nacional, busca celebrar de una manera diferente la independencia de Honduras con su campaña “Viste cinco estrellas con Cortitelas” , una iniciativa que invita a participar y premiar los mejores trajes patrios.

Cada 15 de septiembre, las calles del país se llenan de color con la participación de palillonas, pomponeras, bandas de guerra, cadetes y cuadros folclóricos, pero detrás de cada presentación existe un trabajo que comienza mucho antes del desfile: la elección del diseño, la búsqueda de los materiales y las horas que las modistas dedican a convertir una idea en un traje que representa el orgullo de todo un instituto.

Es precisamente ese talento el que Cortitelas quiere reconocer este año. Con esta campaña, la marca abre un espacio para destacar a quienes hacen de la confección una parte esencial de estas celebraciones y demostrar que una tela puede convertirse en mucho más que una prenda: puede ser parte de una tradición.

La iniciativa contempla tres categorías: palillonas, novias y pomponeras; bandas de guerra y cadetes; y cuadros folclóricos. Los participantes competirán por convertirse en los favoritos del público a través de las votaciones en redes sociales.