Corporación Jaar celebra 35 años con innovación, renovación y el lanzamiento de la KIA Tasman

Corporación Jaar, distribuidor exclusivo de la marca KIA en el país, celebró en grande su 35 aniversario con una velada trascendental que reunió a un selecto grupo de invitados. La ocasión no solo resaltó sus logros en el mercado automotriz, sino que también marcó un hito con la presentación de la KIA Tasman, la primera pick-up de la marca en Honduras.

Evento especial Este evento contó con la presencia del señor Steve Lee, presidente de KIA para Centro y Suramérica, ejecutivos de las oficinas regionales de KIA, representantes de la Embajada de la República de Corea del Sur, así como clientes, aliados estratégicos y medios de comunicación quienes compartieron una noche dedicada a la trayectoria, la renovación y la innovación.

Nuevas instalaciones Full SI Espacios innovadores. Modernas instalaciones fueron inauguradas como parte de esta importante celebración, el nuevo espacio es el primero en Honduras en adoptar la filosofía global Full SI de KIA, conocida como "Opuestos Unidos", diseñada y enfocada para brindar al cliente una experiencia única, moderna y alineada con los estándares internacionales de ventas y servicios. Cada detalle refleja la innovación, identidad de marca, integración tecnológica y el compromiso de ofrecer experiencia premium y uniforme en todos los puntos de atención al cliente. Las instalaciones completamente transformadas fueron recorridas por los invitados.

Una historia de éxito y logros Reconocimiento especial. Los invitados fueron testigos del importante reconocimiento otorgado por KIA a Corporación Jaar como su socio más confiable, una distinción concedida en honor a sus 35 años de historia y trayectoria excepcional. La compañía liderada por la señora Delmy Jaar, reconocida por una mujer fuerte y emprendedora, que ha guiado a la organización y a sus colaboradores con determinación y perseverancia. Logrando múltiples reconocimientos en ventas, servicio y repuestos. Gracias a todos estos logros KIA se ha posicionado entre las cinco principales marcas del país, consolidando su crecimiento y avanzando de la mano con Corporación Jaar para continuar llevando la marca KIA a sus nuevas alturas.

Trayectoria excepcional En estos 35 años Corporación Jaar ha construido una sólida trayectoria como un referente en el sector automotriz hondureño. Como parte de su compromiso con la movilidad integral y el respaldo a sus clientes, hoy representa con orgullo un portafolio de marcas de prestigio internacional; KIA, Armor, Mobis, All, STP, Bardahi, Cepsa, Llantas Nexen y Llantas Autogreen.

Una nueva dimensión en Pick Ups Se realizó la presentación del KIA Tasman, el primer pick up de la marca que recorrerá las calles y carreteras de Honduras. A través de una exhibición innovadora que recreó diversos escenarios de uso, el vehículo fue mostrado como el diseño que revolucionará el mercado. Combinando potencia, estilo, tecnología y versatilidad.