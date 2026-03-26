Betcris celebra a lo grande 15 años en Honduras y presenta nueva etapa estratégica

La celebración de los 15 años de operación ininterrumpida en el país representa un hito clave para Betcris, cuya expansión ha estado respaldada por una sólida trayectoria de más de 20 años en Latinoamérica. Este recorrido ha permitido a la marca posicionarse como un referente en la industria del entretenimiento digital, destacándose por su confiabilidad y estabilidad operativa. En el marco del evento, la empresa presentó un nuevo jingle que busca fortalecer su identidad de marca y conectar emocionalmente con su audiencia. La pieza musical refuerza su promesa central: “Betcris, Siempre pagando”, destacando uno de los atributos más valorados por sus usuarios.

La credibilidad ha sido el pilar fundamental del crecimiento de la compañía. Betcris se ha distinguido por garantizar pagos rápidos, seguros y completamente trazables, lo que ha contribuido a generar confianza sostenida entre sus clientes a lo largo de los años. Además, la plataforma ofrece una amplia variedad de opciones de entretenimiento, superando los 2,500 juegos de casino y brindando una cobertura deportiva integral. Esta diversidad ha sido clave para consolidar su liderazgo en un mercado altamente competitivo.