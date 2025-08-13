BCIE impulsa el desarrollo energético de Honduras con financiamiento de 300 millones de dólares

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una Línea de Crédito por 300 millones de dólares para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), respaldada con garantía soberana mancomunada y solidaria de la República de Honduras. El objetivo de esta operación es cubrir necesidades de capital de trabajo para el pago de facturas por la compra de energía a centrales de generación, en el marco de la Licitación Pública Internacional No. LPI 100-010/2021. Este proceso busca contratar 1,500 megavatios de capacidad firme más un margen de reserva, con el fin de atender la creciente demanda energética del país e incentivar la inversión privada con precios de generación más competitivos.

La medida beneficiará directamente a más de 2.2 millones de usuarios, quienes dispondrán de un suministro eléctrico más eficiente, estable y sostenible. Al mismo tiempo, representa un impulso decisivo para que las empresas generadoras privadas inviertan en proyectos clave que expandan la infraestructura energética nacional. Se proyecta que dichas inversiones superen los 2,000 millones de dólares, con un impacto positivo en la generación de empleo y en la atracción de nuevas industrias gracias a un servicio eléctrico más confiable.

La licitación contemplada en este esquema es estratégica para cubrir la demanda energética proyectada hasta el año 2030, conforme al Plan Indicativo de la Expansión de la Generación (PIEG) 2024-2033. La ENEE ha adoptado una metodología de subasta inversa y cuenta con asesoría internacional especializada para garantizar un proceso competitivo, transparente y eficiente, que no solo fortalezca al sector energético, sino también a la economía hondureña en general.

Esta operación se enmarca en un plan integral del BCIE para atender los retos estructurales del sector eléctrico de Honduras. En fechas recientes, el organismo aprobó un financiamiento adicional de 165 millones de dólares destinado a modernizar la red de transmisión, reforzando así su compromiso con la mejora de la infraestructura energética. Con estas acciones, se prevé avanzar en la reducción de pérdidas técnicas y comerciales, así como preparar la red para la incorporación eficiente de nuevas plantas de generación derivadas de la licitación en curso.

El fortalecimiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un elemento central de esta estrategia, ya que garantizará la conexión oportuna y segura de las nuevas centrales de generación. De esta manera, se sentarán las bases para un suministro eléctrico más robusto y resiliente, capaz de responder a los desafíos de crecimiento y desarrollo que enfrentará el país en la próxima década.

Con esta iniciativa, el BCIE reafirma su papel como un aliado estratégico en el desarrollo sostenible de la región, alineando su apoyo con los objetivos de la Estrategia Institucional 2025-2029. Este respaldo no solo promueve la competitividad económica y la seguridad energética, sino que también contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de millones de hondureños, consolidando al Banco como un motor clave en la transformación positiva de sus países miembros.