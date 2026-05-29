Banrural y TECHO Honduras renuevan alianza estratégica por el desarrollo comunitario

El reciente acuerdo fue sellado en el Centro de Negocios de Banrural Nova Centro ante la presencia de representantes institucionales y medios de comunicación. Ambas entidades ratificaron su compromiso con la transformación social y el bienestar de los hondureños mediante esta alianza estratégica.

Durante la ceremonia, Hillary Gómez, Directora Comercial de TECHO Honduras, resaltó el valor de trabajar con organizaciones comprometidas con el progreso humano. Gómez agradeció el respaldo continuo de la institución financiera para ejecutar proyectos que promueven cambios sostenibles y mejores condiciones de vida para la población.

Por su parte, el Licenciado Julio Figueroa, Gerente de Banca de Personas de Banrural Honduras, subrayó que el compromiso de la entidad trasciende la oferta de servicios financieros. El ejecutivo enfatizó que estas acciones de responsabilidad social son parte esencial de la misión del banco para contribuir al bienestar general de sus clientes y del país.

Como eje central de este convenio, se anunció la Colecta Verde Banrural-TECHO, programada para los días 29 y 30 de mayo de 2026. Esta campaña tiene como objetivo principal la recaudación de fondos destinados a financiar los diversos programas de desarrollo comunitario que lidera la organización TECHO en Honduras.