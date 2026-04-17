Banrural y Aseguradora Rural blindan al agro hondureño con nuevo Seguro Agrícola

Esta es una solución diseñada para proteger la inversión del productor y fortalecer la resiliencia del campo hondureño. “Proteger lo que nace de la tierra”, es el lema de esta iniciativa busca brindar respaldo financiero ante eventos como sequías, exceso de lluvias, inundaciones, huracanes y otros fenómenos que impactan directamente la producción agrícola. Una herramienta clave El Seguro Agrícola surge como una herramienta clave para acompañar al productor antes, durante y después de cada ciclo productivo, promoviendo la continuidad de sus actividades y reduciendo la vulnerabilidad económica ante pérdidas de cosecha.

“El campo hondureño es motor de desarrollo y requiere soluciones concretas que protejan el esfuerzo del productor. Este seguro representa un paso importante para fortalecer su estabilidad y crecimiento”, destacó la licenciada Gabriela Nuñez Gerente General de Banrural. Cobertura para más de 24 cultivos El producto ofrece cobertura para más de 24 cultivos y contempla esquemas flexibles, adaptados a las necesidades del productor, incluyendo modelos tradicionales y paramétricos, que permiten mayor agilidad en los procesos de indemnización.