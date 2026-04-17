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Banrural y Aseguradora Rural blindan al agro hondureño con nuevo Seguro Agrícola

En respuesta a los crecientes riesgos climáticos que enfrenta el sector agrícola, Banrural Honduras, en alianza con Aseguradora Rural, presentó oficialmente el Seguro Agrícola.

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 15:45
Banrural y Aseguradora Rural blindan al agro hondureño con nuevo Seguro Agrícola

La licenciada Gabriela Núñez junto a Martha Bonilla gerente general de Seguros Rural, en la presentación del innovador Seguro Agrícola.

Esta es una solución diseñada para proteger la inversión del productor y fortalecer la resiliencia del campo hondureño.

“Proteger lo que nace de la tierra”, es el lema de esta iniciativa busca brindar respaldo financiero ante eventos como sequías, exceso de lluvias, inundaciones, huracanes y otros fenómenos que impactan directamente la producción agrícola.

Una herramienta clave

El Seguro Agrícola surge como una herramienta clave para acompañar al productor antes, durante y después de cada ciclo productivo, promoviendo la continuidad de sus actividades y reduciendo la vulnerabilidad económica ante pérdidas de cosecha.

La Gerente General de Banrural, licenciada Gabriela Nuñez, mientras brindaba su discurso en el evento de lanzamiento del Seguro Agrícola.

La Gerente General de Banrural, licenciada Gabriela Nuñez, mientras brindaba su discurso en el evento de lanzamiento del Seguro Agrícola.

“El campo hondureño es motor de desarrollo y requiere soluciones concretas que protejan el esfuerzo del productor. Este seguro representa un paso importante para fortalecer su estabilidad y crecimiento”, destacó la licenciada Gabriela Nuñez Gerente General de Banrural.

Cobertura para más de 24 cultivos

El producto ofrece cobertura para más de 24 cultivos y contempla esquemas flexibles, adaptados a las necesidades del productor, incluyendo modelos tradicionales y paramétricos, que permiten mayor agilidad en los procesos de indemnización.

Una serie de stand fueron colocados donde se presentaron varios productos hondureños.

Una serie de stand fueron colocados donde se presentaron varios productos hondureños.

Además, el Seguro Agrícola está disponible en diversas zonas productivas del país, con un enfoque inclusivo que busca ampliar el acceso a herramientas de protección financiera en el sector rural.

Con esta iniciativa, Banrural Honduras reafirma su compromiso con el desarrollo del agro, integrando soluciones que no solo financian, sino que también protegen al productor, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la economía nacional.

Invitación

Se invita a todos los productores y actores del sector agrícola a acercarse a las agencias Banrural para conocer más sobre el Seguro Agrícola y acceder a este nuevo instrumento de protección. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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