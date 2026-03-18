Banco LAFISE entrega Toyota Raize 2025 al ganador de la promoción “El banco que te invita a ahorrar”

Banco LAFISE realizó la entrega del Toyota Raize 2025 de agencia al ganador de la promoción “El banco que te invita a ahorrar”, una iniciativa que buscó a incentivar el hábito del ahorro entre sus clientes. La promoción se desarrolló del 1de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, período en el que los clientes acumulaban oportunidades para participar por cada L.2,000 de ahorro.

Durante esta innovadora campaña también se entregaron 40 tablets, distribuidos en sorteos mensuales. El feliz ganador



El sorteo final se realizó el 5 de marzo de 2026, resultando ganador Josuar Dagoberto Cáceres Pinto, originario de La Entrada, Copán, cliente de Banco LAFISE desde 2023, quien abrió su Cuenta Horizonte y participó activamente en la promoción a través de sus ahorros. La historia de Josuar tiene además un significado especial. Tras el fallecimiento de su padre, decidió ahorrar el dinero que recibió como legado. Ese hábito de ahorro hoy se convierte en una gran recompensa.

“Quise administrar de la mejor manera el dinero que mi papá me dejó. Nunca imaginé que ese ahorro me llevaría a ganar este carro. Estoy muy agradecido con Banco LAFISE por esta oportunidad. Este premio es una gran bendición para mí y para mi familia. Más que el carro, me quedo con el mensaje de que ahorrar siempre trae recompensas”, dijo Cáceres Pinto. Por su parte, Alberto Galeano, Subgerente General de Banco LAFISE expresó que “en Banco LAFISE promovemos el ahorro como una herramienta para construir estabilidad y generar oportunidades. Con esta promoción quisimos premiar la confianza de nuestros clientes y motivarlos a seguir fortaleciendo sus metas financieras”, señaló. Alianza estratégica



La iniciativa se realizó en alianza con Grupo Flores, distribuidor del vehículo entregado. “Para Grupo Flores es un honor acompañar a Banco LAFISE en iniciativas que reconocen el esfuerzo de los hondureños y premian decisiones financieras responsables”, afirmó Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores.