Banco de Occidente celebra la excelencia del tabaco hondureño con la inauguración de “The Tobacco Club”

La celebración del 75 aniversario de Banco de Occidente alcanzó un nivel de distinción único con la primera edición de “The Tobacco Club”. En una velada donde las notas musicales y el aroma del tabaco fueron protagonistas, la institución bancaria reunió a invitados especiales para disfrutar de una experiencia diseñada para estimular los sentidos en un ambiente de absoluta elegancia. El concepto central de este encuentro es ofrecer a los asistentes un espacio distinto para desconectarse de la rutina diaria. “The Tobacco Club” se posiciona como un refugio pensado para quienes valoran la calma y la calidad, donde el tiempo parece detenerse y cada elemento de la velada —desde los sabores hasta la compañía— se integra armoniosamente sin imponerse.

Más allá del disfrute personal, el evento resalta la importancia de una industria que es pilar de la identidad nacional. El tabaco hondureño, con su tradición profundamente arraigada, especialmente en la zona occidental del país, actúa como un eje que proyecta la excelencia de nuestra tierra en los mercados internacionales, generando a su vez miles de empleos. Leonel Rivas, gerente corporativo de Estrategia Comercial y Mercadeo de Banco de Occidente, destacó que la institución busca trascender los servicios financieros tradicionales. Para el banco, crear experiencias personalizadas es fundamental para estrechar lazos con sus clientes, ofreciéndoles espacios de cercanía y disfrute que fortalecen la relación de confianza establecida a lo largo de siete décadas y media.