Banco CUSCATLAN invita a decirle sí a un viaje inolvidable a Argentina con tus tarjetas Mastercard

Banco CUSCATLAN presentó su nueva promoción “¡Dile sí y viaja a Argentina!”, una iniciativa diseñada para premiar la preferencia de sus clientes y motivarlos a utilizar sus tarjetas de débito en el día a día. Esta propuesta se desarrolla en alianza con Mastercard y busca convertir las compras cotidianas en la oportunidad de vivir una experiencia internacional inolvidable en uno de los destinos más atractivos de Sudamérica. Con la promoción “¡Dile sí y viaja a Argentina!”, los clientes que realicen sus compras con la Tarjeta de Débito Mastercard CUSCATLAN participan automáticamente en el sorteo de un viaje para un ganador y su acompañante. El premio incluye boletos aéreos, hospedaje, una tarjeta prepago y experiencias preferenciales que permitirán disfrutar al máximo la cultura, gastronomía y atractivos del país argentino.

La mecánica de participación es sencilla y accesible. Por cada 300 lempiras en compras efectuadas con la Tarjeta de Débito Mastercard CUSCATLAN, los clientes obtienen una oportunidad para participar en el sorteo. Para ser elegibles, es necesario inscribirse previamente en el sitio web del banco y registrar los datos solicitados, asegurando así una participación válida en la promoción. La promoción estará vigente del 26 de enero al 5 de abril de 2026, periodo durante el cual cada compra suma posibilidades de ganar. El sorteo se realizará el 10 de abril de 2026, fecha en la que se conocerá al afortunado ganador que podrá emprender este viaje acompañado de quien elija.

Además de la posibilidad de ganar este viaje, las Tarjetas de Débito Mastercard CUSCATLAN ofrecen múltiples beneficios que facilitan y protegen las transacciones diarias. Entre ellos destacan los pagos ágiles y seguros, el control total de las operaciones a través de la App CUSCATLAN y la Banca Digital, así como la reposición rápida de la tarjeta en las agencias a nivel nacional. A estos beneficios se suma la protección con el Seguro Hurto, Robo y Extravío, junto con el respaldo de Mastercard Global Service, que brinda asistencia 24/7 a nivel mundial y protección de compras. Con "¡Dile sí y viaja a Argentina!", Banco CUSCATLAN reafirma su compromiso de ofrecer valor agregado a sus clientes, combinando seguridad, conveniencia y experiencias únicas que van más allá de las finanzas.