BAC y Hacienda Real sellan alianza con descuentos exclusivos en 2026

BAC Honduras y el restaurante Hacienda Real anunciaron una alianza estratégica que permitirá a los clientes del banco acceder a descuentos y beneficios exclusivos durante todo 2026, como parte de una iniciativa orientada a fortalecer la experiencia gastronómica de sus tarjetahabientes. El acuerdo fue dado a conocer en Tegucigalpa y contempla promociones especiales aplicables al pagar con tarjetas de crédito o débito BAC.

Entre los principales beneficios destaca un 50% de descuento inmediato todos los lunes en cortes especiales de carnes importadas premium, entre ellos Rib Eye, New York, Entraña, Puyazo, Vacío y opciones mixtas como camarón y salmón a las brasas. La promoción aplica al utilizar tarjetas BAC, facilitando así el acceso a productos de alta calidad a precios preferenciales.

Asimismo, los clientes que paguen con tarjetas de crédito Black o Platinum de BAC obtendrán un 10% de descuento inmediato en todo el menú, beneficio que estará disponible todos los días. La iniciativa busca incentivar el uso de estos medios de pago y premiar la fidelidad de los tarjetahabientes con ventajas permanentes.