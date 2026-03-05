  1. Inicio
¡Tráfico intenso! Así amanecen las principales vías de Tegucigalpa

El tráfico vuelve a complicar la mañana en Tegucigalpa, donde varios puntos registran fuerte congestionamiento vehicular. Las filas de autos se extienden principalmente en la salida al sur, el anillo periférico, la vía rápida y otros sectores clave de la ciudad.

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 09:03
El Heraldo Videos