Tormentas persistentes provocan caos vehicular y daños en Tegucigalpa

Las persistentes tormentas que azotan Tegucigalpa han causado caos vehicular, calles anegadas y daños en distintas zonas de la ciudad, complicando la movilidad y generando alarma entre los capitalinos.

  • 10 de octubre de 2025 a las 18:34
El Heraldo Videos