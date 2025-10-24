  1. Inicio
“Tengo que tener la oportunidad de gobernar”: Nasry Asfura defiende al Partido Nacional y afirma que no es culpable por actos individuales

Nasry Asfura defendió al Partido Nacional afirmando que no puede ser juzgado por los errores de algunos.

  • 24 de octubre de 2025 a las 22:02
El Heraldo Videos