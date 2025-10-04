  1. Inicio
Se paraliza impresión de papeletas en Olancho por caso Jorge Cálix

El Partido Liberal deberá nombrar a un sustituto para la candidatura de Jorge Cálix como diputado, luego de que su postulación no superara los procesos de validación.

  • 04 de octubre de 2025 a las 16:18
