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Lucía Alvarado Alonzo: una vida dedicada al periodismo

Conversamos con la periodista Lucía Alvarado Alonzo, recientemente galardonada con el Premio Álvaro Contreras, la máxima distinción del periodismo hondureño. Conozca su trayectoria y su historia en esta noble profesión

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:35
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