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Honduras endurece leyes: maras y pandillas serán juzgadas como organizaciones terroristas

Honduras endurece su marco legal al establecer que las maras y pandillas serán juzgadas como organizaciones terroristas, en el contexto de nuevas medidas de seguridad.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 18:35
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