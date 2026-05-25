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Congreso Nacional reconoce a Alex Pérez como Fotógrafo del Año 2026

El Congreso Nacional De Honduras otorgó un reconocimiento a Alex Perez como Fotógrafo del Año 2026, destacando su trayectoria y trabajo profesional.

  • Actualizado: 25 de mayo de 2026 a las 17:32
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