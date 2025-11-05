  1. Inicio
Jorge Cálix asegura que Ana Paola Hall ha sido amenazada por decisiones recientes del CNE

El diputado Jorge Cálix advirtió que las decisiones tomadas por el Consejo Nacional Electoral podrían tener consecuencias en los próximos 40 días y afirmó que la consejera Ana Paola Hall ha sido objeto de amenazas.

  • 05 de noviembre de 2025 a las 13:53
