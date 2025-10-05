Semana Morazánica
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
¡Capital anegada! Fuerte tormenta inunda varias calles
Cortesía
seguir +
05 de octubre de 2025 a las 07:29
El Heraldo Videos
Videos Honduras
¡Capital anegada! Fuerte tormenta inunda varias calles
Cortesía
Videos Honduras
Se paraliza impresión de papeletas en Olancho por caso Jorge Cálix
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
CNE inicia impresión de 18.4 millones de papeletas para las elecciones generales 2025 en Honduras
Emilio Flores
Videos Honduras
CNE imprime la primera papeleta para las elecciones generales 2025 en Honduras
Emilio Flores
Videos Honduras
Semana Morazánica: notable reducción de vehículos en las principales rutas de Tegucigalpa
Marvin Salgado
Videos Honduras
Disminuye el tráfico en Tegucigalpa por la Semana Morazánica
Marvin Salgado
Videos Honduras
Roberto Contreras se retracta y asegura que seguirá con su reelección sin entregarse al MP
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Mario “Chano” Rivera propone salario de un lempira al mes si llega a la presidencia de Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Flujo vehicular en la CA‑5 aumenta con inicio de la Semana Morazánica
Marbin López
Videos Honduras
Jorge Cálix asegura que será candidato a diputado por Olancho, pese a no inscripción del CNE
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Quién difundió la papeleta en la que Jorge Cálix apareció como candidato a diputado por Olancho?
Jefry Sánchez
Videos Honduras
¿Cuál es el precio del proyecto del libramiento en la salida al sur del Distrito Central?
Marbin López