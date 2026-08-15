  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Anabel Gallardo recuerda las barreras que enfrentó como mujer durante su formación en Zamorano

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, recordó las dificultades que enfrentó al ingresar a la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, donde todavía existían resistencias hacia la presencia de mujeres. Relató experiencias en las que tuvo que demostrar su capacidad para realizar trabajos físicos junto a sus compañeros y destacó que esas situaciones la llevaron a esforzarse aún más para demostrar que podía desempeñarse en igualdad de condiciones.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:07
El Heraldo Videos