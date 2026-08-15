Anabel Gallardo recuerda las barreras que enfrentó como mujer durante su formación en Zamorano

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, recordó las dificultades que enfrentó al ingresar a la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, donde todavía existían resistencias hacia la presencia de mujeres. Relató experiencias en las que tuvo que demostrar su capacidad para realizar trabajos físicos junto a sus compañeros y destacó que esas situaciones la llevaron a esforzarse aún más para demostrar que podía desempeñarse en igualdad de condiciones.