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Anabel Gallardo: del trabajo en el campo a la presidencia del Cohep

Antes de convertirse en la tercera mujer en presidir el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo Ponce creció vinculada al trabajo agropecuario y desde los 12 años comenzó a involucrarse en el manejo y registro de la producción ganadera.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:15
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