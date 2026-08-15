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Anabel Gallardo destaca el legado familiar que sostiene sus empresas en Honduras

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, habló sobre el legado empresarial de su familia y la continuidad de un proyecto construido a lo largo de varias generaciones. Explicó que algunas empresas fueron creadas junto a su padre y otras surgieron posteriormente entre los hermanos, mientras que actualmente parte de la familia representa a la tercera generación al frente de los negocios desarrollados en Zamorano.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 16:59
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