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Anabel Gallardo llama a crear oportunidades para que los jóvenes apuesten por Honduras

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, expresó su preocupación por la salida de jóvenes hondureños que buscan oportunidades académicas y laborales en el extranjero. Consideró necesario fortalecer las condiciones para que los recién graduados puedan emprender o incorporarse a empresas nacionales.

  • Actualizado: 15 de agosto de 2026 a las 17:14
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